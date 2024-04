Bakı metrosunun "Memar Əcəmi" stansiyasının keçidində təxminən 60-65 yaşlarında bir qadın epilepsiya tutmasından dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, çağırılmış təcili tibbi yardım xidməti ölüm faktını təsdiq edib.

