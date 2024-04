"Koronavirusla bağlı vəziyyət alimlərin ehtimal etdiyi kimidir. Hər şey ehtimal etdiyimiz ssenari üzrə gedir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev REAL TV-də yayımlanan "Mir Şahinin vaxtı” verilişində deyib.

Nazir əlavə edib ki, mutasiya nəticəsində daha zəif ştamlar əmələ gəlir:

"Bəzən yolxucu qabiliyyəti yüksək də ola bilir. Amma xəstəliyin kifayət qədər yüngül və mövsümi qripə bənzər gedişatı var".

