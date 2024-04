ABŞ-ın Oklahoma ştatında tornadolar nəticəsində biri uşaq olmaqla azı üç nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, ştatda bir neçə güclü tornado qeydə alınıb. Hadisə ilə əlaqədar ştatda fövqəladə vəziyyət elan edilib.

