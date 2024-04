Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Almaniya Bundesliqanın qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamızın lideri çıxış etdiyi “Vierhneim” klubunun heyətində bu uğura imza atıb.

“Vierhneim” 16 komandanın dairəvi sistemlə mübarizə apardığı yarışda keçirdiyi 15 oyunun hamısında rəqiblərini məğlub edib.

Nicat Abasovun şərəfini qorduğu “Ötighem” kollektivi ilə 6-cı yeri tutub.

