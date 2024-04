Məşhur rus aktrisa Zoya Zelinskaya 95 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva Satira Teatrından məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Zoya Nikolayevna 1954-cü ildən Satira Teatrında çalışırdı.

