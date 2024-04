Bu agentliyin nizamnamə fondu 6 milyard manata yaxın olacaq - QƏRAR

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Regional Su Meliorasiya Xidməti, İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti, Su və Meliorasiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti, Su və Meliorasiya Kompleksinin Layihələndirilməsi İnstitutunun nizamnamə fondları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin bu gün təsdiqlədiyi adı çəkilən qurumların nizamnamələrində öz əksini tapıb.

Sənədlərə əsasən, Regional Su Meliorasiya Xidmətinin nizamnamə fondu 5 826 007 294 manat, İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin nizamnamə fondu 2 400 427 052 manat, Su və Meliorasiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun nizamnamə fondu 9 617 070 manat, Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyətinin nizamnamə fondu 59 981 manat, Su və Meliorasiya Kompleksinin Layihələndirilməsi İnstitutunun nizamnamə fondu isə 2 502 650 manatdır.

