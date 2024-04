Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanov Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Nusrat Qani ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir “X” səhifəsində paylaşım edib.

O, səmimi qəbul və Britaniyanın COP29-a hazırlıq ərəfəsində olan Azərbaycana dəstəyi üçün nazirə təşəkkür edib.

