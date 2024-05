Lənkəranda evdən 23 500 dollar (39 950 AZN ) və 5000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində həmin oğurluğun ev sahibinin azyaşlı oğlu tərəfindən törədildiyi məlum olub.

Onun evdən oğurladığı pul və qızı-zinət əşyalarını yaxınlıqdakı bağ sahəsində gizlətdiyi müəyyən edilib.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.