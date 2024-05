Məşhur amerikalı yazıçı, ssenarist Pol Oster vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 77 yaşlı yazıçı ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, Pol Oster "Nyu York trilogiyası", "Ay sarayı" və "Yalnızlığın kəşfi" kimi əsərlərin müəllifi idi.

