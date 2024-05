Evlərə yeni su xətti necə çəkiləcək? - RƏSMİ

Tikinti obyektlərinin su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması qaydası hazırlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 29 mart tarixli 1112-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” imzaladığı fərmanda əksini tapıb.

Nazirlər Kabineti tikinti obyektlərinin su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması qaydasını bir ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.