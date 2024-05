Bakıda 5 ulduzlu hotellərdə orta qiymət xeyli artıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Bakıda 3, 4 və 5 ulduzlu hotellər üzrə onlayn bronlaşdırma sistemi olan booking.com-da qeyd olunan orta qiymətlər açıqlanıb.

Metbuat.az Dövlət Turizm Agentliyinin hesabatına istinadən xəbər verir ki, 3 ulduzlu hotellərdə bir gecə qalmaq üçün orta qiymət 78,8 manat, 4 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 111,2 manat, 5 ulduzlu hotellərdə isə 209,6 manat təşkil edib.

Qiymətlər, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 ulduzlu hotellər üzrə 16,3 %, 4 ulduzlu hotellər üzrə 4,7 % və 5 ulduzlu hotellər üzrə isə 39,7 % artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.