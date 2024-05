İraq Parlamentinin sədri Azərbaycan şirkətlərini ölkəsində genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinə töhfə verməyə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Möhsin Əli Əkbər Əl-Mandalavi bu barədə bu gün Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən bildirib. Parlamentin sədri Azərbaycan Prezidentini tezliklə İraqda görməkdən məmnun olacaqlarını deyib.

Dövlət başçısı İraqa məmnuniyyətlə səfər edəcəyini bildirib.

