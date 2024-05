Burunda çəpər əyriliyi bu fəsadlara gətirib çıxarır

Burunda çəpər əyrilikləri tənəffüs çətinliyinə səbəb ola bilər.

Metbuat.az qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri mütəxəssisi həkim Hakan Ulusoyun mövzu ilə bağlı məlumatlarını təqdim edir.

Rinoplastika estetik və ya sağlamlıq problemləri üçün edilən burun əməliyyatıdır. Həm görünüşü, həm də funksiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Rinoplastikanın sağlamlığa verdiyi töhfələr çoxdur. Bu, həm estetik, həm də funksional problemləri həll edə bilir. Rinoplastikanın funksional töhfəsi - intranazal strukturları düzəldərək nəfəs almağı asanlaşdırır. Estetik məqsədlə edilən rinoplastika burnun formasını dəyişdirərək insanın üz cizgiləri ilə daha ahəngdar bir görünüş verir. O, həmçinin burun tıxanıqlığına səbəb olan anormallıqları düzəltməyə qadirdir. Deviasiya (burun çəpərinin əyriliyi) və qısqacın böyüməsi (burun əti) kimi problemlər tənəffüs yollarını maneə törədə bilər və nəticədə xoruldama, gündüz yorğunluğuna səbəb yaradar.

Rinoplastikadan əvvəl bəzi sağlamlıq problemləri mövcuddur. Bu problemlər əməliyyatın zəruriliyini və növünü müəyyən edir. Rinoplastika tənəffüs yollarını açaraq tənəffüs tutumunu artırır. Bu, xüsusilə fiziki fəaliyyət zamanı daha asan nəfəs almağa imkan verir. O, burun əyriliklərini düzəldərək həm estetik, həm də funksional yaxşılaşmanı təmin edir. Rinoplastikadan sonra xəstələrin həyat keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması gözlənilir. Bu təkmilləşdirmələr həm estetik, həm də funksional aspektlərdə özünü göstərir. Əməliyyatdan sonra burundan nəfəs almaq asanlaşır. Bu, enerji səviyyələrini artırmağa və gündəlik həyatda diqqəti cəmləməyə kömək edir.

Burun formasının yaxşılaşdırılması bir insanın özünü daha yaxşı hiss etməsinə və sosial vəziyyətlərdə daha rahat olmasına səbəb ola bilər.

