Müğənni Əbdül Xalid dəhşətli avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu fikirləri ATV-də yayımlanan “Günaylı Gün” verilişində deyib. Bildirib ki, qəzadan sağ çıxmaq çətin idi:

“Şükürlər olsun, özüm zədə almadım. Amma maşın yararsız haldadır. Allah qorudu”.

Ətraflı videoda:

