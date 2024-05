Şuşa şəhərində inşa ediləcək yeni məscidin eskiz layihəsi hazırlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev sosial şəbəkədə video paylaşıb. O bildirib ki, yeni məscidin arxitekturası 8, minarələri isə 11 rəqəminə bənzəyir:

"Bu isə 8 noyabr tarixinə işarədir. Yəqin ki, "Zəfər" məscidi adlanacaq".



