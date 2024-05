Türkiyənin "Fənərbağça" klubu "Benfika"da forma geyinən ulduz futbolçu Anxel Di Mariya ilə maraqlanır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, artıq klubun argentinalı futbolçunun agenti ilə əlaqə saxladığı bildirilir.

Qeyd edək ki, Di Mariyanın "Benfika" ilə olan müqaviləsi bu yay sona çatır, klub mövsümün sonunda müqavilənin müddətini uzatmayacaq. Futbolçu karyerasını Avropada davam etdirmək istəyir.

