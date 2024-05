Mayın 8-də Ankarada Türkiyə-Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Forum Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 11-ci Müddətli Toplantısı ilə əlaqədar Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının və Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin əməkdaşlığı ilə baş tutacaq.

Forumda Türkiyə dövlət başçısının köməkçisi Cevdet Yılmaz və Azərbaycan Baş naziri Əli Əsədov iştirak edəcək.

