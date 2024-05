Azərbaycanda 1,6 milyonluq şirkətin rəhbəri istefa verdi

"Şamaxı Şərab-2” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) İdarə Heyətinin sədri İlqar Əfəndiyev vəzifəsindən azad edilir.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, işdən çıxarılması ilə bağlı ərizə yazıb.

İdarə Heyətinin sədrinin ərizəsinə cəmiyyətin iyunun 8-də keçiriləcək növbədənkənar ümumi yığıncağında baxılacaq və qərar qəbul ediləcək. Onunla əmək müqaviləsinə xitam veriləcək.

Yığıncaqda həmçinin İdarə Heyətinə yeni sədr və üzvlər seçiləcək.

Qeyd edək ki, "Şamaxı Şərab-2” ASC 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkətin nizamnamə kapitalı 1 650 308 manatdır. ASC-nin hazırda qanuni təmsilçisi İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışan İ.Əfəndiyevdir.

