Azərbaycan və Slovakiya arasında iki sənədə imza atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sənədlər Azərbaycan- Slovakiya Biznes Forumu çərçivəsində imzalanıb.

Bildirilib ki, sənədlərdən biri Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Slovakiya İxrac və İdxal Bankı (EXIMBANKA), digər isə Slovakiyanın "SEAK Energetics" şirkəti və "ITECH GROUP" MMC arasında əməkdaşlıq memorandumlarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.