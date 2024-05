Zaqatalada zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Zaqatalada zəhərlənmə şübhəsilə xəstəxanaya gətirilənlərdən 32-si evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən bildirilib.

Qeyd olunub ki, mayın 7-si saat 17:40-dan başlayaraq zəhərlənmə şübhəsilə 34 nəfər (21 qadın cinsli, 13 kişi cinsli olmaqla) Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə daxil olub: "Onlardan 15-i uşaqdır. Hər birinə zəruri tibbi xidmət göstərilib, 32 nəfər artıq evə buraxılıb. Digərlərinin vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir və gün ərzində evə buraxılmaları nəzərdə tutulur".

10:33

Xəbər verdiyimiz kimi, Zaqatalada dönərdən kütləvi zəhərlənmə olub.

Hadisə ilə bağlı Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildilirib ki, zəhərlənən 34 nəfərdən 15-i azyaşlıdır:

"Mayın 7-də, saat 17:40-dan başlayaraq zəhərlənmə şübhəsilə 34 nəfər (21 qadın, 13 kişi) Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Onlardan 15-i uşaqdır.

Hər birinə zəruri tibbi xidmət göstərilib, 16 nəfər artıq evə buraxılıb. Digərlərinin vəziyyəti stabil qiymətləndirilir və gün ərzində evə buraxılmaları nəzərdə tutulur".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

