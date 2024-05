Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna ordusunun keçmiş baş komandanı Valeri Zalujnını Böyük Britaniyaya fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda məlumat dövlət başçısının saytında dərc olunub.

Qeyd edək ki, Zalujnını səhhətində yaranan problemə görə, hərbi xidmətdən uzaqlaşdırmışdı.



