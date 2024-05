Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasının (AAF) prezidenti Kamran Nəbizadə Ankarada Türkiyə Ağırlıqqaldırma Federasiyasının (TAF) prezidenti Tələt Ünlü ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı federasiyalar arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsi, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, həmçinin digər məsələlər müzakirə edilib.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.