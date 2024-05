“Barselona” bu dəfə Messinyodan zərbə aldı

Premyer Liqada uğursuz oyun nümayiş etdirən “Çelsi” böyük transferə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə komandasının son dövrlər Braziliya futbolunun ən önəmli gənc istedadlarından biri sayılan Estevao Villianı 52 milyon funt-sterlinq qarşılığında heyətinə qatmağa yaxın olduğu bildirilir. Bildirilir ki, "Çelsi" Messinyo ləqəbli futbolçu üçün "Palmeyras"la razılığa gəlib.Braziliyada Messinyo kimi tanınan Estevao bu mövsüm 18 matça çıxıb.

Qeyd edək ki, Estevaonu “Real Madrid” və “Barselona”nın da transfer etmək istədiyi irəli sürülür. Futbolçunun “Barselona” kluba keçmək istədiyi deyilirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.