Bakıda hoteldə lentə alınan görüntülər müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO

Bakıda iaşə obyektlərindəki təhlükəsizlik boşluğu ifşa edilib.

Metbuta.az xəbər verir ki, Baku TV-nin əməkdaşı paytaxtda yerləşən hotellərdən birinə heç bir yoxlama olmadan soyuq silahla (balta ilə) daxil olub. Hotel işçisi “Mühafizəni necə təşkil edirsiniz?” sualına, insanların xarici görünüşündən psixologiyasını müəyyən edib, içəri buraxdıqlarını bildirib.

Məsələ ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyindən isə bildirilib ki, hotellərin təhlükəsizlik məsələlərinə Turizm Agentliyi nəzarət etmir.

Beləliklə, məlum olub ki, turizm və xidmət sahəsinin vacib subyektlərindən biri olan hotellərdə təhlükəsizliyin təminatı məsələsi qorunmur.

