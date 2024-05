Baş nazir Əli Əsədov Mixail Mişustini Rusiya hökumətinin sədri təyin olunması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məkumat yayıb.

