DİN və ANAMA-dan Xəbərdarlıq

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) və Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) vətəndaşlara mina təhlükəsi ilə bağlı müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Unutmayın, sizi evdə gözləyən əzizləriniz var!

Özünüzü minaya qurban verməyin!

Vətəndaşlar arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə işinin daha da artırılması məqsədi ilə hazırlanan videoçarxın geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırılmasına tövhə verməyi hər kəsdən xahiş edirik.

DİN və ANAMA bir daha vətəndaşları məsuliyyətli olmağa və təhlükəli ərazilərə daxil olmamağa çağırır".

