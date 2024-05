Böyürtkən bu xəstəlikləri sağaldır

Böyürtkən hələ qədim zamanlardan bir çox xəstəliklərin müalicəsində dərman kimi istifadə olunur. Vitaminlərlə zəngin olan böyürtkənin insan sağlamlığı üçün bir çox faydaları var.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən böyürtkənin faydalarını təqdim edir:

- Liflə zəngin olan böyürtkən həzmə kömək edir

- Müntəzəm istehlak edildikdə bağırsaq sağlamlığının yaxşılaşmasına kömək edir

- Tərkibində olan təbii estrogenlər sayəsində menopoz zamanı meydana gələn qızdırmalara yaxşı gəlir

- Tərkibindəki antioksidan komponentlər ürək-damar sağlamlığını qorumağa kömək edir

- Təzyiq və qan təzyiqini tənzimləyir

- Sümük sağlamlığını qorumaq üçün lazım olan kalsium və maqnezium ehtiva edir

- Yaşlılığın yaratdığı yaddaş problemlərindən qoruyur

- Dəri sağlamlığı üçün də faydalı olan böyürtkən dərinin vaxtından əvvəl qocalmasının qarşısını alır

- Böyürtkən ağızda xəstəliyə səbəb olan bakteriyaları öldürməyə kömək edir

- Tərkibindəki qallik turşusu, rutin və ellagik turşu sayəsində antiviral və antibakterial xüsusiyyətlər göstərir.

