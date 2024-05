Talış dağlıq zonasında 5.2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ilkin məumata görə, zəlzələ yerli vaxtla 17:23 radələrində olub. Yeraltı təkanlar 18km dərinlikdə qeydə alınıb.

