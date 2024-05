Lənkəranda gün ərzində ikinci dəfə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, rayonda 4,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.