Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Talış dağlıq zonasında 5.2 və 4.4 maqnitudalı iki zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ Lənkəran və ətraf rayonlarda hiss edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ anına aid videolar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Baş verən zəlzələ sakinlər arasında təşvişə də səbəb olub.

Həmin görüntülərdən birini təqdim edirik:

