İsveçrənin vitse-kansleri Andre Simonazzi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 55 yaşlı Simonazzi mayın 10-da dağlarda gəzinti zamanı huşunu itirib və daha sonra vəfat edib.

Qeyd edək ki, Andre Simonazzi 2008-ci ilin noyabrında vitse-kansler və İsveçrə Federal Şurasının sədri təyin edilib.

