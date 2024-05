​“Poz-Qazan” tarixində bənzərsiz uduşlu yeni “Prestij” lotereyası satışda

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya” ən böyük uduşlu oyunu olan “Prestij”i təqdim edir. 500 000 manat böyük uduşla yepyeni “Poz-Qazan” oyunu “Prestij” artıq satışdadır.



Qiyməti 10 manat olan lotereya biletlərinin ümumi sayı 2 400 000 ədəddir. Onlardan 704 058 ədədi uduşludur. Cəmi uduş məbləği isə 16 800 000 (70%) təşkil edir ki, bu da ani lotereyalar üzrə ən yüksək uduş fondu deməkdir.

“Prestij”də ən böyük uduş 500 000 manatdır. Bu, “Azərlotereya”nın “Poz-Qazan” oyunlarının tarixində ilk bənzərsiz uduşdur. Yarım milyon manat uduş olan biletlərin sayı 2 ədəddir. 6 biletdə 50 000, 20 biletdə isə 5 000 manat qazanmaq şansı var.

Bir biletdə 3 fərqli oyun, bol əyləncə və daha çox qazanma şansı verən bu ani lotereyanın qaydaları çox sadədir. Qazanmaq şansını əldə etmək üçün biletin üzərindəki oyun 1, 2 və 3 lövhələrini pozmaq kifayətdir. Bilet bir neçə oyun lövhəsi üzrə uduşlu olarsa, həmin uduşlar cəmlənir.

Şans oyunlarında yalnız 18 yaşı tamam olan şəxslər iştirak edə bilərlər. “Azərlotereya”nın digər “Poz-Qazan ”biletlərində də 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 və 25 000 manatlıq böyük uduşlar şanslı qaliblərini axtarır.

Biletləri “Misli” və “Azərlotereya” satış nöqtələri, "Azərpoçt" şöbələri, şəhərimizin market və köşklərindən əldə etmək, həmçinin “Wolt”dan sifariş vermək mümkündür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.