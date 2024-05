Sabah Şuşaya növbəti köç olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış şuşalıların bir hissəsi doğma şəhərinə yola salınacaq.

Qeyd edək ki, ötən həftə ilk mərhələdə Şuşa şəhərinə 20 ailə - 88 nəfər köçürülüb.

