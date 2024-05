Ötən gecə Güzdəkdə palçıq vulkanı aktivləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat BAKU.WS-in "qaynar xətti"nə daxil olub.

Bildirilib ki, vulkanda aktivləşmə gecə saat 2 radələrindən etibarən qeydə alınıb. Hadisə anı yerli sakinlər tərəfindən lentə alınıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

