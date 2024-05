COP29 çərçivəsində kiçik ada dövlətlərinə həsr edilmiş xüsusi iclas keçiriləcək

COP29 çərçivəsində kiçik ada dövlətlərinə həsr edilmiş xüsusi iclasın keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məsələ mayın 13-də Prezident İlham Əliyevlə Millətlər Birliyi təşkilatının (Commonwealth) baş katibi Patrisia Skotlendi arasında müzakirə olunub .

Azərbaycanın kiçik ada dövlətlərinin və az inkişaf etmiş ölkələrin problemlərinə COP29 sədrliyi çərçivəsində xüsusi diqqət yetirəcəyini deyən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan onların problemlərinin həllinə öz töhfəsini verməyə hazırdır.

Bu xüsusda Azərbaycan ilə Millətlər Birliyi təşkilatı arasında birgə əməkdaşlıq layihələri və COP29 çərçivəsində kiçik ada dövlətlərinə həsr edilmiş xüsusi iclasın keçirilməsi məsələləri müzakirə olundu.

