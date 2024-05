Tanınmış jurnalist Nəsimi Paşayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, jurnalistin qardaşı Səbuhi Paşayev dünyasını dəyişib.

O, xəstəlik səbəbindən bu gün həyatını itirib.

