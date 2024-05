Yumurta qabığını atmayın - Bu faydaları var

Elmi araşdırmalara görə, zibil kimi atdığımız yumurta qabığını bir çox məqsəd üçün istifadə etmək olar. Müəyyən edilmişdir ki, yumurta qabığı qişasında olan müxtəlif molekullar artrit ağrısını aradan qaldırmaqla yanaşı, müalicəvi xüsusiyyətlərə də malikdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yumurta qabığından istifadə edə biləcəyiniz sahələri təqdim edir:

- Yumurta qabığı torpaqdakı zərərli həşəratlardan qorunmaq üçün istifadə edilə bilər. O, həmçinin torpağın turşuluğunu balanslaşdıraraq bitkilərin daha sağlam böyüməsinə kömək edə bilər.

- Tərkibindəki kalsium, maqnezium və digər minerallar sayəsində təbii gübrə kimi istifadə edilə bilər. Torpaqla qarışdıqda bitkilərin qidalanmasına kömək edir.

- Yumurta qabıqlarını incə doğrayıb təmizləyici material kimi istifadə etmək olar. Xüsusilə əlüzyuyan və vanna otağının tıxanmasının açılması üçün təsirli bir üsuldur.

- Yumurta qabığı toz halına salınıb dəriyə qulluq üçün istifadə edilə bilər. Dərini sıxlaşdıran təsirə malik yumurta qabığı maskaları dəriyə qulluq rutininin vazkeçilməz hissəsi ola bilər.

- Üyüdüldükdə və heyvan yeminə qarışdırıldıqda, heyvanların sümük və diş sağlamlığını dəstəkləyə bilər. Bundan əlavə, yumurta qabığının tərkibindəki kalsium quşların yumurta qabığının daha möhkəm formalaşmasına kömək edə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.