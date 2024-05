Azərbaycan dilində səlis danışa bilməməsinin səbəbini açıqladı

Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov nəyə görə öz dilimizdə səlis danışa bilməməsinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabiq diplomat İTV-də yayımlanan müsahibəsində zaman-zaman onun ünvanına bu səbəbdən yönələn tənqidlərə cavab verib:

“Mən düzgün nitqə yiyələnmək üçün diksiya dərsləri almamışam. Mən düşündüyüm kimi danışıram. Yalnız Azərbaycan dilində deyil, rus dilində də, ingilis dilində də səhv edə bilərəm. Bəli, əlbəttə, müəyyən ömür yaşamışam, rus və ingilis dilində təhsil almışam. Azərbaycan dilində təhsil almadığıma görə mənim nitqim həyətdə, küçədə, valideynlərim və qohumlarımla ünsiyyətdə olduğum məişət-danışıq üslubundadır. Amma belə deyək ki, mən oturub Azərbaycan dilini xüsusi öyrənmişəm. Açığı, xarici işlər naziri olduğum üçün ingilis dilində danışmağı öyrənməli idim. İngilis və rus dillərini bilmək mənim üçün olduqca önəmlidir. Rus dili BMT-nin rəsmi dillərindən biridir”.

