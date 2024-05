Ədliyyə Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Orxan Cəlilov nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri təyin olunub.

Bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

