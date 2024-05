Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, Boyat kənd sakinləri Emil Emin oğlu Hümbətov və Filiz Emin qızı Hümbətova dəm qazından zəhərləniblər.

Məlumata əsasən, zəhərlənmə nəticəsində E.Hümbətov ölüb, F.Hümbətova isə Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.