Prezident İlham Əliyev ilk zəfərini belə qazandı - VİDEO

Azərbaycan Televiziyasında (AzTV) Prezident İlham Əliyevə həsr olunmuş “Seçilmiş” adlı sənədli film yayımlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, filmdə İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə xalqa və Ümummilli Lider Heydər Əliyevə verdiyi sözü tutmasını əks etdirən kadrlar yer alıb.

Sənədli filmdə Azərbaycanın iltibah dövrünün əsasını qoyan , Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasını davam etdirən İlham Əliyevin xalqın birliyini , həmrəyliyini dövlətimizin əsas dayağına çevirərək ölkəmiz üçün etdiyi əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edilib.

Keçiddə bu barədə daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.