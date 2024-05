Dövlət qeydiyyat nişanlarına müdaxilə etməklə cərimələrdən yayınmaq istəyən sürücülərin sayı artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət qeydiyyat nişanlarına müdaxilə edən sürücüləri ərazidə polis əməkdaşları aşkar edə bilirlər. Xüsusi texniki vasitələr belə müdaxiləni müəyyən edə bilmir.

Bəs bu cür qayda pozmağın cəriməsi nə qədərdir?

Ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.