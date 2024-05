Milli Məclisin Şimali Kiprlə parlamentlərarası işçi qrupunun üzvləri Kiprdə səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar respublikanın Prezidenti Ərsin Tatar və digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçiriblər.

Səfər çərçivəsində azərbaycanlı deputatların şərəfinə Prezident Ərsin Tatar tərəfindən təşkil olunan ziyafətdə maraqlı hadisə baş verib. Belə ki, deputat Vüqar İsgəndərov musiqinin müşayiəti ilə Azərbaycanın xalq mahnısı olan “Qaragilə”ni ifa edib.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:



