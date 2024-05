Naxçıvanda sahibkarlara verilən kreditlərin həcmi artıb

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl sektora dövlət dəstəyi çərçivəsində İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 13 layihə maliyyələşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihələrin maliyyələşdirilməsinə 284 min manat vəsait sərf olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 dəfə çoxdur.

Bu ilin 4 ayı ərzində qaytarılan kreditlərin həcmi 2,3 milyon manat olub ki, bu 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 42,8 % çoxdur.

Bu ilin 4 ayı ərzində 401,1 min manat vaxtı keçmiş kredit vəsaitinin ödənilməsi təmin edilib ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,9 dəfə çoxdur.

