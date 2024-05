Almaniyanın cənub-qərbində yerləşən Saar federal əyalətində güclü yağışlar daşqınlara səbəb olub.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bir çox ərazilərdə suyun səviyyəsi artmağa davam edir.



Daşqınlar səbəbindən sakinlər evlərini tərk etməli olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.