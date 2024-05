Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qızıl Avropa Liqasında mübarizəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma Xorvatiyada meydan sahibləri ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma Azərbaycan yığmasının 3:0 (25:19, 25:19, 25:22) hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, komanda mayın 18-də saat 17:00-da Slovakiya ilə qarşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.