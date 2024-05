Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elnur Əliyev yaşadığı evdə nənəsi Laçın Tatilova və arvadı Elminaz Məmmədovaya bıçaqla xəsarət yetirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Elnur Əliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

