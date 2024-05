İstanbulun “Fənərbağça” klubunun futbolçusu Ferdi Kadıoğlu İngiltərənin “Arsenal” komandasına keçəcək.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ingilislər oyunçu üçün 25 milyon avro ödəməyi qəbul ediblər.



Qeyd edək ki, Ferdi Kadıoğlu bu mövsüm “Fənərbağça” forması ilə çıxdığı 49 oyunda meydana çıxıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.