Şair İnqilab İsaq 71 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Şair yaşadığı Göygöl rayon Üçtəpə kəndində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İnqilab İsaq "Ümidə borclu dünya", "Deməyə sözüm var", "Aləm cənnətə dönsə", "Aydan axan bulaq", "Sabahın ümidləri", "Obaları gəzə-gəzə" və başqa əsərlərin müəllifidir.

