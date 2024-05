Mayın 19-da Moldovada jurnalistlər arasında minifutbol üzrə Avropa Millətlər Liqası baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdə Azərbaycanın jurnalistlərdən ibarət milli komandası da iştirak edəcək.

Yığmanın qrupdakı rəqibləri də bəlli olub.

Media nümayəndələri Kişinyovda B qrupunda İsrail, Almaniya və Moldova komandaları ilə qarşılaşacaq.

Komandanın ilk oyunu mayın 19-da Almaniya yığmasına qarşı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.